Алмазбек Атамбаев поручил качество строительства школ контролировать Министерству образования и науки, а также компетентным госорганам. Об этом он заявил на встрече с главой министерства Гульмирой Кудайбердиевой, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, главе государства доложили о мерах по повышению качества школьного образования в стране, а также об основных направлениях оптимизации сети высших учебных заведений.

Гульмира Кудайбердиева сообщила президенту о реализации программы «Безопасные школы и дошкольные образовательные организации в КР на 2015-2024 годы».

По словам министра, в 2016 году в стране построено 76 школ и завершен капитальный ремонт около 100. На сэкономленные средства согласно поданным заявкам проводится капитальный ремонт дополнительно еще в 28 школах.