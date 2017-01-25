Еще один законопроект потерял актуальность в Кыргызстане

Потерял актуальность законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам декларирования и легализации имущества».

Документ разработан экс-депутатом от фракции СДПК Галиной Скрипкиной. Он предусматривал передачу функций Государственной кадровой службы Государственной налоговой службе в части, касающейся декларирования доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, занимающих политические и специальные должности.

По мнению другого депутата от СДПК - Асель Кодурановой, законопроект потерял актуальность, и его нужно отозвать.

Ранее депутаты сочли, что законопроект «Об основах государственной молодежной политики» «морально устарел», а законопроект «О государственном социальном заказе» требует доработки.