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Еще один законопроект потерял актуальность в Кыргызстане

25/01/17 12:25, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Потерял актуальность законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам декларирования и легализации имущества».

 

Документ разработан экс-депутатом от фракции СДПК Галиной Скрипкиной. Он предусматривал передачу функций Государственной кадровой службы Государственной налоговой службе в части, касающейся декларирования доходов, расходов, обязательств и имущества лиц, занимающих политические и специальные должности.

 

По мнению другого депутата от СДПК - Асель Кодурановой, законопроект потерял актуальность, и его нужно отозвать.

 

Ранее депутаты сочли, что законопроект «Об основах государственной молодежной политики» «морально устарел», а законопроект «О государственном социальном заказе» требует доработки.

URL: http://www.24.kg/vlast/43845/

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