RSS
facebookfacebookgoogale+
Змеи, крысы и быки кыргызской политики
Спасибо, что был: за что благодарить уходящий 2016-й
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 25 января 2017 года. Среда. Бишкекское время 20:16
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Подключить к Интернету все школы Кыргызстана обещают чиновники

25/01/17 14:40, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Государственный комитет информационных технологий и связи обещает к новому учебному году подключить к Интернету все школы Кыргызстана. Об этом сообщил на заседании Жогорку Кенеша глава ведомства Бакыт Шаршембиев.

 

Депутат Улан Примов напомнил, что школы должны были подключить еще в 2016 году. Однако этого не произошло, несмотря на то что деньги в бюджете были предусмотрены. «2017 год уже начался, а что сделано в этом направлении?» - поинтересовался он.

 

Бакыт Шаршембиев ответил, что подключение школ к Интернету затянулось из-за того, что тендер проводили четыре раза. «Это проект Министерства образования и науки. Работа началась по 750 школам. 1 сентября 2017 года этот проект завершат», - обещал он.

URL: http://www.24.kg/vlast/43851/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ