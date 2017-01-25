Подключить к Интернету все школы Кыргызстана обещают чиновники

Государственный комитет информационных технологий и связи обещает к новому учебному году подключить к Интернету все школы Кыргызстана. Об этом сообщил на заседании Жогорку Кенеша глава ведомства Бакыт Шаршембиев.

Депутат Улан Примов напомнил, что школы должны были подключить еще в 2016 году. Однако этого не произошло, несмотря на то что деньги в бюджете были предусмотрены. «2017 год уже начался, а что сделано в этом направлении?» - поинтересовался он.

Бакыт Шаршембиев ответил, что подключение школ к Интернету затянулось из-за того, что тендер проводили четыре раза. «Это проект Министерства образования и науки. Работа началась по 750 школам. 1 сентября 2017 года этот проект завершат», - обещал он.