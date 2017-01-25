В Кыргызстане создали Сухопутные войска

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В Вооруженных силах Кыргызской Республики образовали Сухопутные войска. Указ подписал президент Алмазбек Атамбаев, сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.
По его данным, командование Сухопутными войсками ВС КР - орган управления сухопутными соединениями, частями и учреждениями, он подчиняется непосредственно Генеральному штабу.
Командующий Сухопутными войсками назначается на должность и освобождается от должности президентом - главнокомандующим Вооруженными силами - по представлению начальника Генерального штаба.
Командующим Сухопутными войсками назначили полковника Эрлиса Тердикбаева.
URL: http://www.24.kg/vlast/43856/