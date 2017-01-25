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В Кыргызстане создали Сухопутные войска

25/01/17 15:45, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Вооруженных силах Кыргызской Республики образовали Сухопутные войска. Указ подписал президент Алмазбек Атамбаев, сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

 

По его данным, командование Сухопутными войсками ВС КР - орган управления сухопутными соединениями, частями и учреждениями, он подчиняется непосредственно Генеральному штабу.

 

Командующий Сухопутными войсками назначается на должность и освобождается от должности президентом - главнокомандующим Вооруженными силами - по представлению начальника Генерального штаба.

 

Командующим Сухопутными войсками назначили полковника Эрлиса Тердикбаева.

URL: http://www.24.kg/vlast/43856/

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