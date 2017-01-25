Национальная гвардия Кыргызстана стала структурным подразделением Генерального штаба

Национальная гвардия выведена из статуса государственного ведомства и стала структурным подразделением Генерального штаба ВС КР. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

По его данным, президент подписал Указ «О дальнейших мерах по реформированию системы управления Вооруженными силами Кыргызской Республики». Национальная гвардия стала структурным подразделением «в целях совершенствования организации управления Вооруженными силами и создания единой системы финансового и материально-технического обеспечения».