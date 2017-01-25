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На защиту чабанов, которые ездят на «Лексусах», встал депутат Жогорку Кенеша

25/01/17 16:48, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат Жогорку Кенеша Жыргалбек Турускулов выступил против повышения налога для автомобилей с объемом двигателя более 3-4 кубов. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

 

По его словам, такие машины имеют многие фермеры и чабаны. Новый налог им будет непосилен.

 

«Нельзя лезть в карман налогоплательщика. Нужно придумать другие методы пополнения бюджета. К примеру, привлечь инвесторов, разработать программы. Неправильно пополнять казну таким образом», - сказал Жыргалбек Турускулов.

 

Министр экономики Арзыбек Кожошев пояснил, что простого населения повышение не коснется. Это налог на предметы роскоши.

URL: http://www.24.kg/vlast/43865/

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