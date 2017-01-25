Повышение налога на авто. Мнения депутатов Жогорку Кенеша разделились

Часть депутатов Жогорку Кенеша поддержала повышение ставок налога на автомобили с двигателем объемом более 3 кубов. Некоторые же выступили категорически против. Законопроект рассматривают сегодня на заседании парламента.

По словам Акылбека Жамангулова, для людей будет ощутимо повышение тарифов.

«Надо вносить вклад в экономику. Минэкономики же отменило налог с продаж. Как ее покрыть? Сейчас вы лоббируете определенные компании. Вносите налоги на роскошь. Может, еще введете налог на имущество, участки в «царском селе»? Законопроект нужно отозвать. Нет уверенности, что он заработает», - считает депутат.

А Кубанычбек Нурматов отметил, что во многих странах налог на авто заложен в стоимости бензина.

«Это правильно. Мы от всего отказываемся. Нам не нужны казино, техосмотр, налоги. На какие деньги тогда завершатся все запланированные работы? Мало фермеров имеют такие авто. Мы должны поддержать законопроект», - сказал нардеп.

По информации Министерства экономики, от повышения ставок в бюджет поступит 180 миллионов сомов. Однако чиновники признают, что 13 процентов автовладельцев не платят налог.

Его коллега Мирлан Бакиров пояснил, что двигатель более 3 кубов имеют 3 процента автомобилей. «Изменения не коснутся большей части населения. Чтобы помочь выбраться дотационным айыл окмоту, законопроект надо принять. Он внесет вклад в развитие экономики. Можно заложить налог в стоимость топлива, если будет прозрачное администрирование», - добавил депутат.

По мнению Максата Сабирова, правительство намерено собрать деньги с богатых. «Но, полагаю, 13 процентов неплательщиков – зажиточные. Опять же, вы не сможете заставить их платить», - резюмировал депутат.