Минздраву Кыргызстана не хватает денег на развитие

Министерству здравоохранения Кыргызстана не хватает денег на развитие. Средств хватает только на содержание имеющихся больниц. Об этом сегодня на заседании парламента сообщил глава ведомства Талантбек Батыралиев.

Депутаты обсуждают исполнение постановления Жогорку Кенеша «О состоянии арендуемых и приватизированных земельных участков и помещений, ранее принадлежавших организациям здравоохранения».

Нардеп Осмонбек Артыкбаев отметил, что предмет обсуждения должен быть другим – о проблемах здравоохранения и доступе к медицине каждого кыргызстанца.

«Сегодня мы большие суммы выделяем на содержание зданий, на оборудование. Но этого недостаточно. Мы не можем решить даже вопросы зарплаты врачей», - сказал он.

Талантбек Батыралиев отметил, что Минздрав работает над реформированием системы.

«Во-первых, стоит задача материально-технического обеспечения больниц, чтобы пациенту было комфортно, летом нежарко, зимой нехолодно. А во-вторых, решается кадровый вопрос. Подготовка специалистов идет еще по советской системе», - заметил чиновник.