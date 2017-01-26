В парламенте Кыргызстана очень недовольны чиновниками правительства

Депутаты раскритиковали членов кабмина Кыргызстана, которые пришли неподготовленными на «правительственный день» в парламенте. Члены ЖК выразили свое недовольство чиновникам.

Кожобек Рыспаев возмутился: «Мы создаем комиссии, а правительство не отвечает на наши вопросы. Что это за подготовка?»

«Сколько приватизированных объектов сдается и сколько сегодня просто болтается?» - спросил он у председателя ФУГИ Болсунбека Казакова.

Чиновник не смог предоставить информацию и пообещал ответить позже в письменном виде.

Нардеп Кенжебек Бокоев остался недоволен тем, что заседание покинул министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. Последнего вызвали в правительство на заседание комиссии по пострадавшим в результате крушения «Боинга-747» 16 января вблизи аэропорта «Манас».

«Члены правительства пришли совершенно неподготовленными. Основным докладчиком должен быть глава Минздрава. Даже если он отлучился по уважительной причине, давайте объявим перерыв. Кому мы будем задавать вопросы? Как мы проводим «правительственный день?» - сказала депутат Наталья Никитенко.

Несмотря на критику, заседание продолжается. Нардепы спрашивают с кабмина, как они исполнили постановление Жогорку Кенеша от 27 марта 2014 года «О состоянии арендуемых и приватизированных земельных участков и помещений, ранее принадлежавших организациям здравоохранения».