В парламенте Кыргызстана очень недовольны чиновниками правительства

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Депутаты раскритиковали членов кабмина Кыргызстана, которые пришли неподготовленными на «правительственный день» в парламенте. Члены ЖК выразили свое недовольство чиновникам.
Кожобек Рыспаев возмутился: «Мы создаем комиссии, а правительство не отвечает на наши вопросы. Что это за подготовка?»
«Сколько приватизированных объектов сдается и сколько сегодня просто болтается?» - спросил он у председателя ФУГИ Болсунбека Казакова.
Чиновник не смог предоставить информацию и пообещал ответить позже в письменном виде.
Нардеп Кенжебек Бокоев остался недоволен тем, что заседание покинул министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. Последнего вызвали в правительство на заседание комиссии по пострадавшим в результате крушения «Боинга-747» 16 января вблизи аэропорта «Манас».
Несмотря на критику, заседание продолжается. Нардепы спрашивают с кабмина, как они исполнили постановление Жогорку Кенеша от 27 марта 2014 года «О состоянии арендуемых и приватизированных земельных участков и помещений, ранее принадлежавших организациям здравоохранения».
URL: http://www.24.kg/vlast/43899/