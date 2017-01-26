Кыргызстанки истекают кровью, пока доезжают до роддомов

«Политика Минздрава КР по сокращению роддомов и перинатальных центров - большая ошибка. Женщины рожают в машинах, истекая кровью, пока доедут до ваших установленных 45 километров», - заявила сегодня в парламенте депутат Айнуру Алтыбаева, обращаясь к чиновникам здравоохранения.

По ее словам, в виде советского наследия в республике оставалось 331 больничное учреждение.

«Сегодня их всего 184, снижение в два раза. Было 54 тысячи койко-мест, сейчас – 27 тысяч. Число организаций, оказывающих первичную помощь больным, уменьшилось в три раза – до 163», - сказала она.

«Это неправильная политика. По статистике, 89 процентов объектов приватизированы в период правления Аскара Акаева. Мафия бессмертна», - возмутилась Айнуру Алтыбаева.

«Да, создана рабочая группа. Но мы не можем вернуть даже очевидное. Государственный детсад передается на баланс благотворительного фонда «Мээрим». Разве это законно? Нет! И таких детсадов три. Я прошу решить эти вопросы в суде. Это незаконно», - добавила депутат.

В парламенте обсуждают судьбу приватизированных земельных участков и помещений, принадлежавших объектам здравоохранения, образования и культуры.