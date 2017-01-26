В 2017 году Кыргызстан остался без национальных программ в области здоровья. Об этом сегодня в парламенте заявила депутат Аида Исмаилова.

По ее словам, программы по ВИЧ и туберкулезу закончились в 2016-м. А стратегия охраны репродуктивного здоровья еще раньше, в 2015-м. По онкологии, гепатиту и диабету документов вообще нет.

«Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев говорит о переходе на международные стандарты. О каких стандартах мы можем говорить, если даже нет национальных программ? Летом 2016 года приняли постановление о продлении нацпрограммы «Ден соолук», которая также завершилась в 2016-м. Но этого до сих пор не сделано», - возмутилась Аида Исмаилова.

Замминистра здравоохранения Амангельды Мурзалиев проинформировал, что «Ден соолук» приняли в 2012-м.

«Но финансирование начали только в 2014-м. Мы решили ее продлить до 2018-го. Скоро представим доработанную программу», - сказал чиновник.

Точных сроков он не назвал.