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Кыргызстан остался без национальных программ в области здоровья

26/01/17 11:22, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В 2017 году Кыргызстан остался без национальных программ в области здоровья. Об этом сегодня в парламенте заявила депутат Аида Исмаилова.

 


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По ее словам, программы по ВИЧ и туберкулезу закончились в 2016-м. А стратегия охраны репродуктивного здоровья еще раньше, в 2015-м. По онкологии, гепатиту и диабету документов вообще нет.

 

«Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев говорит о переходе на международные стандарты. О каких стандартах мы можем говорить, если даже нет национальных программ? Летом 2016 года приняли постановление о продлении нацпрограммы «Ден соолук», которая также завершилась в 2016-м. Но этого до сих пор не сделано», - возмутилась Аида Исмаилова.  

 


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Замминистра здравоохранения Амангельды Мурзалиев проинформировал, что «Ден соолук» приняли в 2012-м.

 

«Но финансирование начали только в 2014-м. Мы решили ее продлить до 2018-го. Скоро представим доработанную программу», - сказал чиновник.

 

Точных сроков он не назвал.

URL: http://www.24.kg/vlast/43906/

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