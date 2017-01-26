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Недвижимостью Наримана Тюлеева озаботились в парламенте Кыргызстана

26/01/17 11:23, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Судьбой тюлеевских квартир озаботились в парламенте Кыргызстана. Вопрос поднял депутат Рыскелди Момбеков.

 

Он напомнил, что имущество экс-мэра Бишкека, по решению суда, должно было быть конфисковано, однако до сих пор приносит ему прибыль. 

 


Кому достанутся тюлеевские квартиры?

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Напомним, Нариман Тюлеев вышел на свободу весной 2016-го после того, как был возмещен ущерб государству (часть наличными, часть квартирами).

 

В государственную собственность принято недвижимое имущество в количестве 11 квартир, расположенных в жилом доме по адресам: город Бишкек, улица Московская, 191, улица Шевченко, 27/1.

 

Восемь квартир Фонд по управлению госимущества согласен передать в муниципальную собственность Бишкека.

 

Председатель ФУГИ Болсунбек Казаков отметил, что фонд до сих пор работает над этим вопросом.

URL: http://www.24.kg/vlast/43907/

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