Недвижимостью Наримана Тюлеева озаботились в парламенте Кыргызстана

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Судьбой тюлеевских квартир озаботились в парламенте Кыргызстана. Вопрос поднял депутат Рыскелди Момбеков.
Он напомнил, что имущество экс-мэра Бишкека, по решению суда, должно было быть конфисковано, однако до сих пор приносит ему прибыль.
Напомним, Нариман Тюлеев вышел на свободу весной 2016-го после того, как был возмещен ущерб государству (часть наличными, часть квартирами).
В государственную собственность принято недвижимое имущество в количестве 11 квартир, расположенных в жилом доме по адресам: город Бишкек, улица Московская, 191, улица Шевченко, 27/1.
Восемь квартир Фонд по управлению госимущества согласен передать в муниципальную собственность Бишкека.
Председатель ФУГИ Болсунбек Казаков отметил, что фонд до сих пор работает над этим вопросом.
URL: http://www.24.kg/vlast/43907/