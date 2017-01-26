Недвижимостью Наримана Тюлеева озаботились в парламенте Кыргызстана

Судьбой тюлеевских квартир озаботились в парламенте Кыргызстана. Вопрос поднял депутат Рыскелди Момбеков.

Он напомнил, что имущество экс-мэра Бишкека, по решению суда, должно было быть конфисковано, однако до сих пор приносит ему прибыль.

Напомним, Нариман Тюлеев вышел на свободу весной 2016-го после того, как был возмещен ущерб государству (часть наличными, часть квартирами).

В государственную собственность принято недвижимое имущество в количестве 11 квартир, расположенных в жилом доме по адресам: город Бишкек, улица Московская, 191, улица Шевченко, 27/1.

Восемь квартир Фонд по управлению госимущества согласен передать в муниципальную собственность Бишкека.

Председатель ФУГИ Болсунбек Казаков отметил, что фонд до сих пор работает над этим вопросом.