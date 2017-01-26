В Минздраве Кыргызстана сокращение родильных отделений объяснили заботой о роженицах

Заместитель министра здравоохранения Амангельды Мурзалиев объяснил сокращение мелких родильных отделений заботой о роженицах. Об этом он заявил сегодня в парламенте.

Депутат Абдумажит Юсуров вновь поднял вопрос закрытия родильного отделения в селе Ивановка.

«Действительно, его закрыли в 2013-м. Мы провели реформирование, все мелкие отделения - до 10 коек - закрыли. Чтобы оказать многопрофильную медицинскую помощь роженице, нужно много специалистов, в том числе хирурги и реаниматологи. Во время родов возникают осложнения, и женщины остаются без специализированной помощи. Поэтому мы увеличили крупные роддомы», - пояснил Амангельды Мурзалиев.

«Тем самым мы снизили материнскую смертность. В 2014 году было 85 летальных исходов, в 2015-м – 56, а в 2016-м – всего 47», - отметил он.

«Ваши объяснения, думаю, неправильные. Кроме того, вы на конвейер поставили кесарево сечение молодым женщинам», - возмутился нардеп.