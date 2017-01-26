До 70 процентов дорогостоящей медицинской аппаратуры в регионах Кыргызстана простаивает

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До 70 процентов дорогостоящей медицинской аппаратуры в регионах простаивает. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Жыргалбек Турускулов.
По его словам, происходит это потому, что нет специалистов, которые должны работать на ней. «Согласны с этим?» - спросил нардеп у замминистра здравоохранения Амангельды Мурзалиева.
«Нет. У нас есть аппараты, которые мы получили по линии гумпомощи. У них не хватает некоторых запчастей. А так, чтобы простаивало оборудование, таких фактов нет. По этому вопросу как раз работает комиссия», - ответил чиновник.
Амангельды Мурзалиев добавил, что современное оборудование поставляют не только в столицу, но и в областные города.
URL: http://www.24.kg/vlast/43915/