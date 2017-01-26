Платным требуют признать здравоохранение в парламенте Кыргызстана

«Никогда в наших больницах никто из нас бесплатно не лечился. Всегда все платное. Давайте не будем никого обманывать», - заявил сегодня на заседании парламента депутат Экмат Байбакпаев.

По его словам, пора постепенно переходить на частную форму врачевания.

«Определенная доля частного медицинского сектора есть. Но в целом здоровье населения – это обязанность государства», - заметил глава Фонда обязательного медицинского страхования Марат Калиев.

«Официально медицина у нас бесплатная, а фактически платная», - подчеркнул Экмат Байбакпаев.

«Мы не говорим о том, что она у нас бесплатная. Она частично платная», - заметил Марат Калиев.

«Тогда так и надо признать. Утвердить прейскурант», - предложил нардеп.

«Мы работаем в этом направлении. Если мы переведем все на платную форму, тогда медуслуги будут недоступны для бедных граждан», - подчеркнул глава ФОМСа.

Экмат Байбакпаев добавил, что средняя зарплата врачей всего 10 тысяч сомов.

«Вот мы и получаем медуслуги на 10 тысяч. Что мы хотим? Вопрос в другом – в реформировании», - заметил нардеп.

Марат Калиев признал, что повышать зарплату врачам надо. Но делать это следует вместе с оптимизацией больничного сектора.