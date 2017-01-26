Платным требуют признать здравоохранение в парламенте Кыргызстана

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«Никогда в наших больницах никто из нас бесплатно не лечился. Всегда все платное. Давайте не будем никого обманывать», - заявил сегодня на заседании парламента депутат Экмат Байбакпаев.
По его словам, пора постепенно переходить на частную форму врачевания.
«Определенная доля частного медицинского сектора есть. Но в целом здоровье населения – это обязанность государства», - заметил глава Фонда обязательного медицинского страхования Марат Калиев.
«Официально медицина у нас бесплатная, а фактически платная», - подчеркнул Экмат Байбакпаев.
«Мы не говорим о том, что она у нас бесплатная. Она частично платная», - заметил Марат Калиев.
«Тогда так и надо признать. Утвердить прейскурант», - предложил нардеп.
«Мы работаем в этом направлении. Если мы переведем все на платную форму, тогда медуслуги будут недоступны для бедных граждан», - подчеркнул глава ФОМСа.
Экмат Байбакпаев добавил, что средняя зарплата врачей всего 10 тысяч сомов.
«Вот мы и получаем медуслуги на 10 тысяч. Что мы хотим? Вопрос в другом – в реформировании», - заметил нардеп.
Марат Калиев признал, что повышать зарплату врачам надо. Но делать это следует вместе с оптимизацией больничного сектора.
URL: http://www.24.kg/vlast/43921/