VIP-чиновники в Кыргызстане не лечатся

Чиновники высокого ранга с серьезными заболеваниями лечатся не в стране, а за рубежом. Об этом сегодня на заседании парламента Кыргызстана заявила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, никакой реформы в области здравоохранения нет.

«Качество предоставляемых услуг, инфраструктура, оборудование – все на низком уровне. Министр здравоохранения сам сдал анализы в нескольких лабораториях и заявил о том, что получены разные данные. Какие меры приняли после этого для улучшения и стандартизации работы лабораторий? Никаких», - возмутилась нардеп.

«На оборудование собираем деньги у граждан, бизнесменов. Просим у международных организаций. Единственное, чем мы можем гордиться, – преданные врачи, которые продолжают работу, несмотря на низкую зарплату», - отметила Наталья Никитенко.

«Когда министр говорит о реформе, я спрашиваю, что он сделал? Он говорит: «Ищем инвесторов». Извините, у нас для этого есть специальный департамент по поиску инвесторов. Каких инвесторов привлекли? Какие объекты построены не на словах?» - задалась она вопросами.

Представители правительства отметили, что началась работа по Кувейтскому фонду - будут строить и модернизировать здания нейрохирургии.

«Второй объект – по модернизации третьей детской больницы. Тут мы привлекаем Саудовский фонд развития. Определенную работу проводим и по зданию для онкогематологии. Разрабатываем предТЭО. Тэхнико-экономическое обоснование будет передано в арабские страны - для привлечения инвестиций. Различные варианты рассматриваем, чтобы привлечь инвесторов», - проинформировали нардепов.