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Айсулуу Мамашова: В Центре онкологии кабинеты для канцер-регистра отдали под частную лабораторию

26/01/17 13:07, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Национальном центре онкологии кабинеты для канцер-регистра отдали под частную лабораторию. Об этом сегодня в парламенте сообщила депутат Айсулуу Мамашова.

 

«Когда мы были в НЦО, на четвертом этаже ремонтировали несколько помещений. Тогдашний директор сказал, что это место готовится для того, чтобы установить там канцер-регистр, чтобы мы могли полностью мониторить состояние онкологии. Но сегодня там находится частная лаборатория. Почему нас ввели в заблуждение?» - уточнила она.

 

«У вас не совсем достоверная информация. Кабинеты под канцер-регистр оформлены, ремонт сделан, там установлена оргтехника. Канцер-регистр функционирует. Это очень сложная и кропотливая работа. Сейчас идет упорядочение данных. Бишкек и Чуйская область как пилотные районы идут», - проинформировали представители Национального центра онкологии.

URL: http://www.24.kg/vlast/43923/

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