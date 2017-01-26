Айсулуу Мамашова: В Центре онкологии кабинеты для канцер-регистра отдали под частную лабораторию

В Национальном центре онкологии кабинеты для канцер-регистра отдали под частную лабораторию. Об этом сегодня в парламенте сообщила депутат Айсулуу Мамашова.

«Когда мы были в НЦО, на четвертом этаже ремонтировали несколько помещений. Тогдашний директор сказал, что это место готовится для того, чтобы установить там канцер-регистр, чтобы мы могли полностью мониторить состояние онкологии. Но сегодня там находится частная лаборатория. Почему нас ввели в заблуждение?» - уточнила она.

«У вас не совсем достоверная информация. Кабинеты под канцер-регистр оформлены, ремонт сделан, там установлена оргтехника. Канцер-регистр функционирует. Это очень сложная и кропотливая работа. Сейчас идет упорядочение данных. Бишкек и Чуйская область как пилотные районы идут», - проинформировали представители Национального центра онкологии.