Сколько средств поступает за аренду площадей в больницах, в правительстве так и не сказали

Представители правительства Кыргызстана не смогли ответить, сколько средств поступает за арендуемые частными аптеками площади в государственных больницах. Вопрос сегодня на заседании парламента подняла депутат Айсулуу Мамашова. Ответа она не получила.

«Удивляет такой безответный диалог. Сегодняшний «правительственный день» переносился трижды. Сначала он должен был пройти в ноябре, потом перенесли на декабрь, сегодня январь, а вы все равно не готовы», - возмутилась депутат.

По ее словам, цена на лекарства в аптеках, находящихся внутри больниц, в два раза выше, чем в других пунктах.

«Кто занимается мониторингом?» - поинтересовалась Айсулуу Мамашова.

Замминистра здравоохранения Амангельды Мурзалиев признал, что цены разные: «Но мы не можем проверять частные аптеки. Сейчас принимаем новый закон о лекарствах».

Отметим, ранее в антимонопольном агентстве сообщали, что аптеки, расположенные на территории больниц, арендуют торговые площади, стоимость которых в среднем составляет около 3 тысяч сомов за 12 квадратов. При этом аптечные пункты, расположенные вне больниц, платят за аренду более 27 тысяч сомов за ту же квадратуру.