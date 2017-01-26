Вопрос повышения зарплаты врачам Кыргызстана в правительстве не рассматривают

Министерство здравоохранения не обращалось в правительство Кыргызстана с просьбой увеличить зарплату врачам. Об этом сегодня на заседании парламента заявила вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, отметив, что вопрос повышения зарплаты медикам не рассматривается.

Ответ прозвучал на вопрос депутата Альфии Самигуллиной.

«Такого предложения от министерства еще не было. Была идея повысить зарплату за счет оптимизации. Оптимизация сейчас идет», - отметила Чолпон Султанбекова.

«Мы обсуждали этот вопрос с президентом, делаем расчеты. Все упирается в бюджет, а бюджет не резиновый», - сказал глава Минздрава Талантбек Батыралиев.

«Бюджет, как сказали, не резиновый. Поэтому сейчас вопрос о зарплате не рассматривается», - резюмировала Чолпон Султанбекова.

По словам Самигуллиной, базовая зарплата врача - 5 тысяч сомов, средняя - 7-8 тысяч. У врачей стационаров, которые несут круглосуточное дежурство, 8-9 тысяч сомов.