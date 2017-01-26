Запреты для врачей. Глава Минздрава обещает изучить приказы столичного департамента

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Глава Минздрава Талантбек Батыралиев обещает изучить приказы столичного департамента, запрещающие врачам жаловаться властям. Об этом он сообщил сегодня на заседании парламента.
Ранее он отменил указание №29 от 17 января, запрещающее медикам давать журналистам комментарии без согласования и пользоваться Интернетом.
Однако остается еще приказ Департамента здравоохранения Бишкека, ограничивающий права врачей.
«Горздрав ссылается на приказ 2011 года, подписанный тогдашним министром Джумабековым. Наверняка он был обоснованным. Я дал задание юристам. Если есть возможность отменить приказ, я доложу вам дополнительно», - сказал Батыралиев депутатам.
«Минздрав открыт. Ни одно СМИ не может сказать, что кто-то не смог дозвониться до министра здравоохранения», - добавил он.
URL: http://www.24.kg/vlast/43934/