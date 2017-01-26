Запреты для врачей. Глава Минздрава обещает изучить приказы столичного департамента

Глава Минздрава Талантбек Батыралиев обещает изучить приказы столичного департамента, запрещающие врачам жаловаться властям. Об этом он сообщил сегодня на заседании парламента.

Ранее он отменил указание №29 от 17 января, запрещающее медикам давать журналистам комментарии без согласования и пользоваться Интернетом.

Однако остается еще приказ Департамента здравоохранения Бишкека, ограничивающий права врачей.

«Горздрав ссылается на приказ 2011 года, подписанный тогдашним министром Джумабековым. Наверняка он был обоснованным. Я дал задание юристам. Если есть возможность отменить приказ, я доложу вам дополнительно», - сказал Батыралиев депутатам.

«Минздрав открыт. Ни одно СМИ не может сказать, что кто-то не смог дозвониться до министра здравоохранения», - добавил он.