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Запреты для врачей. Глава Минздрава обещает изучить приказы столичного департамента

26/01/17 14:54, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Глава Минздрава Талантбек Батыралиев обещает изучить приказы столичного департамента, запрещающие врачам жаловаться властям. Об этом он сообщил сегодня на заседании парламента.

 

Ранее он отменил указание №29 от 17 января, запрещающее медикам давать журналистам комментарии без согласования и пользоваться Интернетом.

 

Однако остается еще приказ Департамента здравоохранения Бишкека, ограничивающий права врачей.

 

«Горздрав ссылается на приказ 2011 года, подписанный тогдашним министром Джумабековым. Наверняка он был обоснованным. Я дал задание юристам. Если есть возможность отменить приказ, я доложу вам дополнительно», - сказал Батыралиев депутатам.

 

«Минздрав открыт. Ни одно СМИ не может сказать, что кто-то не смог дозвониться до министра здравоохранения», - добавил он.

URL: http://www.24.kg/vlast/43934/

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