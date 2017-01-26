Кыргызстанка приватизировала двухэтажную больницу всего за 20 тысяч сомов

В Сокулукском районе Чуйской области гражданка Замира Акбагышева приватизировала «прекрасное» здание двухэтажной больницы с прилегающей территорией всего за 20 тысяч сомов. Об этом сегодня на заседании парламента заявила депутат Айнуру Алтыбаева.

Ранее она уже сообщала, что в городе Шопокове здание больницы отдали под кризисный центр.

Действующий в то время ЦТП «Манас» выделил на ремонт объекта около $700 тысяч. Однако позже журналисты писали, что учреждение под руководством Замиры Акбагышевой не работало как кризисный центр.

«Она (Акбагышева. – Прим. ИА «24.kg») ввела в заблуждение доноров, сказав, что объект находится в муниципальной собственности, хотя уже тогда знала, что будет приватизировать здание», - говорила Айнуру Алтыбаева.

«В результате крушения «Боинга-747» пострадали люди в Сокулукском районе. Они остались без жилья. Почему вы не отправляете пострадавших в этот центр? Наши доноры провели там прекрасный ремонт! Кроме того, можно отдать здание гостиницы «Иссык-Куль» под хорошую многопрофильную больницу», - предложила нардеп членам кабмина.

На заседании обсуждают судьбу приватизированных земельных участков и помещений, принадлежавших организациям образования, культуры и спорта. По словам Айнуру Алтыбаевой, такие объекты в свое время «продавались оптом и в розницу».