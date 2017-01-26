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Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев признал сегодня в парламенте, что ни одно акушерское отделение в Кыргызстане не соответствует стандартам и современным требованиям.
Чиновник пообещал, что инфраструктуру будет улучшать сначала в Бишкеке, а затем в регионах.
«Условия надо создавать. Это задача не только Министерства здравоохранения, но и других ведомств, а также органов местной власти», - заметил Батыралиев.
URL: http://www.24.kg/vlast/43937/