Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев признал сегодня в парламенте, что ни одно акушерское отделение в Кыргызстане не соответствует стандартам и современным требованиям.

Чиновник пообещал, что инфраструктуру будет улучшать сначала в Бишкеке, а затем в регионах.

«Условия надо создавать. Это задача не только Министерства здравоохранения, но и других ведомств, а также органов местной власти», - заметил Батыралиев.