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Ни одно акушерское отделение в Кыргызстане не соответствует стандартам

26/01/17 15:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев признал сегодня в парламенте, что ни одно акушерское отделение в Кыргызстане не соответствует стандартам и современным требованиям.

 

Чиновник пообещал, что инфраструктуру будет улучшать сначала в Бишкеке, а затем в регионах.

 

«Условия надо создавать. Это задача не только Министерства здравоохранения, но и других ведомств, а также органов местной власти», - заметил Батыралиев.

URL: http://www.24.kg/vlast/43937/

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