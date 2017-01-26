Зиядин Жамалдинов: На томографию направляют здоровых граждан

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Врачи в Кыргызстане открывают свои кабинеты томографии и направляют туда здоровых граждан. Об этом сегодня в парламенте заявил депутат Зиядин Жамалдинов.
По его словам, на ненужные обследования отправляют даже новорожденных.
Депутат добавил, что главврачи открывают и аптеки при больницах, куда направляют за определенными лекарствами своих пациентов.
URL: http://www.24.kg/vlast/43941/