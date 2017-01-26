Зиядин Жамалдинов: На томографию направляют здоровых граждан

Врачи в Кыргызстане открывают свои кабинеты томографии и направляют туда здоровых граждан. Об этом сегодня в парламенте заявил депутат Зиядин Жамалдинов.

По его словам, на ненужные обследования отправляют даже новорожденных.

Депутат добавил, что главврачи открывают и аптеки при больницах, куда направляют за определенными лекарствами своих пациентов.