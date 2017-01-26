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Зиядин Жамалдинов: На томографию направляют здоровых граждан

26/01/17 15:50, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Врачи в Кыргызстане открывают свои кабинеты томографии и направляют туда здоровых граждан. Об этом сегодня в парламенте заявил депутат Зиядин Жамалдинов.

 

По его словам, на ненужные обследования отправляют даже новорожденных.

 

 

Депутат добавил, что главврачи открывают и аптеки при больницах, куда направляют за определенными лекарствами своих пациентов.

URL: http://www.24.kg/vlast/43941/

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