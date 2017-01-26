Кто жаловался на проблемы работников морга? Депутаты продолжают выяснять

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев заявил сегодня в парламенте, что никто из депутатов ему не звонил с требованием молчать о проблемах Республиканского центра судмедэкспертизы. Кто же жаловался, вновь попытались выяснить в ЖК.

«Почему тогда ваши сотрудники позволяют себе распространять такую информацию, что негативно сказывается на Жогорку Кенеше?» - спросила депутат Айсулуу Мамашова.

«В Минздрав никто не звонил, - повторил чиновник. - Если знаете, скажите. Примем меры. У меня нет такой информации».

«Очень интересно. Получается, вы даете дезинформацию, чтобы дискредитировать ЖК», - заметила нардеп.

«Мне никто по этому поводу не звонил. Мне некогда было читать в те дни, надо было выполнить конкретные задачи. С чем, я думаю, мы справились», - ответил Батыралиев.

Напомним, в СМИ после крушения самолета появилась информация о проблемах республиканского морга, после чего нардепы якобы позвонили в Минздрав и отчитали за эту информацию, поскольку «это вредит репутации и имиджу страны» и «не нужно было об этом говорить в такой печальный момент».