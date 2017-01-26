Глава Минздрава: Заявления об отравлении авиакеросином надуманные

Заявления об отравлении авиакеросином от жителей поселка Дачи СУ, где 16 января разбился «Боинг-747», надуманные. Об этом сегодня на заседании парламента заявил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, человек может отравиться авиакеросином в двух случаях: на производстве этого топлива, в закрытом месте, или случайно выпив его. «Ни того, ни другого в поселке нет. Авиакеросин улетучивается за шесть часов. Когда упал самолет, был огромный огонь, в котором большое количество топлива сгорело», - сказал министр.

Депутат Айсулуу Мамашова отметила, что депутаты сегодня побывали на месте трагедии, и там до сих пор чувствуется «очень резкий запах».

«Запах будет. Силами МЧС все будет обработано», - отметил Батыралиев.

«А почему тогда дети попали в больницу с отравлением?» - спросила нардеп.

«Мне кажется, им кто-то подсказал», - ответил глава Минздрава.

«Что подсказал? Заболеть?» - уточнила Айсулуу Мамашова.

«Не знаю. Но дети называли одни и те же симптомы. Если два человека заболели, к примеру, ботулизмом, они будут жаловаться на разные симптомы», - ответил Батыралиев.

Ранее сообщалось, что в третью детскую поступили пять несовершеннолетних с подозрением на отравление парами авиакеросина. Однако позже медики полностью исключили данный диагноз.