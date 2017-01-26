Глава Минздрава: Заявления об отравлении авиакеросином надуманные

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Заявления об отравлении авиакеросином от жителей поселка Дачи СУ, где 16 января разбился «Боинг-747», надуманные. Об этом сегодня на заседании парламента заявил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.
По его словам, человек может отравиться авиакеросином в двух случаях: на производстве этого топлива, в закрытом месте, или случайно выпив его. «Ни того, ни другого в поселке нет. Авиакеросин улетучивается за шесть часов. Когда упал самолет, был огромный огонь, в котором большое количество топлива сгорело», - сказал министр.
Депутат Айсулуу Мамашова отметила, что депутаты сегодня побывали на месте трагедии, и там до сих пор чувствуется «очень резкий запах».
«Запах будет. Силами МЧС все будет обработано», - отметил Батыралиев.
«А почему тогда дети попали в больницу с отравлением?» - спросила нардеп.
«Мне кажется, им кто-то подсказал», - ответил глава Минздрава.
«Что подсказал? Заболеть?» - уточнила Айсулуу Мамашова.
«Не знаю. Но дети называли одни и те же симптомы. Если два человека заболели, к примеру, ботулизмом, они будут жаловаться на разные симптомы», - ответил Батыралиев.
Ранее сообщалось, что в третью детскую поступили пять несовершеннолетних с подозрением на отравление парами авиакеросина. Однако позже медики полностью исключили данный диагноз.
URL: http://www.24.kg/vlast/43948/