Депутатский скандал. Кандидата от «Онугуу-Прогресса» сняли с выборов мэра Канта

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Члена партии «Онугуу–Прогресс» Майрамбека Асымкулова исключили из списка кандидатов на пост мэра Канта. Решение приняла территориальная избирательная комиссия.
Этого претендента выдвинула коалиция меньшинства Кантского городского кенеша альтернативным кандидатом.
В секретариате фракции возмущены решением ТИК.
«Решение ТИК я считаю незаконным и политически предвзятым, все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата в мэры мною были внесены вовремя. Я сегодня подал официальную жалобу в ЦИК. Надеюсь, там разберутся», - сказал Майрамбек Асымкулов.
В ЦИК ИА «24.kg» сообщили, что жалоба к ним поступила и направлена в рабочую группу.
Ранее в партии заявляли, что результаты выборов мэра Бишкека сфальсифицированы.
URL: http://www.24.kg/vlast/43949/