Депутатский скандал. Кандидата от «Онугуу-Прогресса» сняли с выборов мэра Канта

Члена партии «Онугуу–Прогресс» Майрамбека Асымкулова исключили из списка кандидатов на пост мэра Канта. Решение приняла территориальная избирательная комиссия.

Этого претендента выдвинула коалиция меньшинства Кантского городского кенеша альтернативным кандидатом.

В секретариате фракции возмущены решением ТИК.

«Решение ТИК я считаю незаконным и политически предвзятым, все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата в мэры мною были внесены вовремя. Я сегодня подал официальную жалобу в ЦИК. Надеюсь, там разберутся», - сказал Майрамбек Асымкулов.

В ЦИК ИА «24.kg» сообщили, что жалоба к ним поступила и направлена в рабочую группу.

Ранее в партии заявляли, что результаты выборов мэра Бишкека сфальсифицированы.