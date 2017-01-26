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Депутатский скандал. Кандидата от «Онугуу-Прогресса» сняли с выборов мэра Канта

26/01/17 16:46, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Члена партии «Онугуу–Прогресс» Майрамбека Асымкулова исключили из списка кандидатов на пост мэра Канта. Решение приняла территориальная избирательная комиссия.

 

Этого претендента выдвинула коалиция меньшинства Кантского городского кенеша альтернативным кандидатом.

 

В секретариате фракции возмущены решением ТИК.

 

«Решение ТИК я считаю незаконным и политически предвзятым, все необходимые документы для регистрации в качестве кандидата в мэры мною были внесены вовремя. Я сегодня подал официальную жалобу в ЦИК. Надеюсь, там разберутся», - сказал Майрамбек Асымкулов.

 

В ЦИК ИА «24.kg» сообщили, что жалоба к ним поступила и направлена в рабочую группу.

 

Ранее в партии заявляли, что результаты выборов мэра Бишкека сфальсифицированы.

 

URL: http://www.24.kg/vlast/43949/

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