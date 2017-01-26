Иса Омуркулов: Вряд ли на встрече с президентом, если она и будет, речь пойдет о досрочных выборах

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов в комментарии ИА «24.kg» высказал сомнение, что завтра состоится встреча Алмазбека Атамбаева с главами фракций в закрытом режиме.

По его словам, лично он приглашен на церемонию подписания измененной редакции Конституции. «Кто еще приглашен, я не знаю. Но если и будет какая-то встреча после подписания, то не думаю, что речь на ней пойдет о досрочных выборах», - считает Иса Омуркулов.