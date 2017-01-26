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Иса Омуркулов: Вряд ли на встрече с президентом, если она и будет, речь пойдет о досрочных выборах

26/01/17 18:20, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов в комментарии ИА «24.kg» высказал сомнение, что завтра состоится встреча Алмазбека Атамбаева с главами фракций в закрытом режиме.

 

По его словам, лично он приглашен на церемонию подписания измененной редакции Конституции. «Кто еще приглашен, я не знаю. Но если и будет какая-то встреча после подписания, то не думаю, что речь на ней пойдет о досрочных выборах», - считает Иса Омуркулов.

 

URL: http://www.24.kg/vlast/43958/

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