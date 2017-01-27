Помощь в размере $9,2 миллиарда получил Кыргызстан от стран-доноров с 1992 года. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил вице-премьер-министр правительства Олег Панкратов.

Уточняется, что $6,7 миллиарда составили кредиты, $2,5 миллиарда получены в виде грантов.

По словам Олега Панкратова, с 1992 года по настоящее время подписано 372 кредитных и грантовых соглашения.

Наиболее крупными многосторонними донорами стали АБР, Всемирный банк, МВФ. Двусторонними странами-донорами стали Китай, Россия, Япония, Корея и другие.