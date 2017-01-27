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Помощь в размере $9,2 миллиарда получил Кыргызстан от стран-доноров с 1992 года. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил вице-премьер-министр правительства Олег Панкратов.
Уточняется, что $6,7 миллиарда составили кредиты, $2,5 миллиарда получены в виде грантов.
По словам Олега Панкратова, с 1992 года по настоящее время подписано 372 кредитных и грантовых соглашения.
Наиболее крупными многосторонними донорами стали АБР, Всемирный банк, МВФ. Двусторонними странами-донорами стали Китай, Россия, Япония, Корея и другие.
URL: http://www.24.kg/vlast/43973/