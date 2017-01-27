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Помощь в размере $9,2 миллиарда получил Кыргызстан от стран-доноров с 1992 года

27/01/17 10:57, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Помощь в размере $9,2 миллиарда получил Кыргызстан от стран-доноров с 1992 года. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил вице-премьер-министр правительства Олег Панкратов.

 

Уточняется, что $6,7 миллиарда составили кредиты, $2,5 миллиарда получены в виде грантов.

 

По словам Олега Панкратова, с 1992 года по настоящее время подписано 372 кредитных и грантовых соглашения.

 

Наиболее крупными многосторонними донорами стали АБР, Всемирный банк, МВФ. Двусторонними странами-донорами стали Китай, Россия, Япония, Корея и другие.

URL: http://www.24.kg/vlast/43973/

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