Более $2 миллиардов привлекли на развитие транспортной инфраструктуры Кыргызстана за годы независимости

На развитие транспортной инфраструктуры Кыргызстана привлечено $2,435 миллиарда за годы независимости. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил вице-премьер-министр правительства Олег Панкратов.

По его словам, из общей суммы $2 миллиарда 145 миллионов составили кредиты и $289 миллионов – гранты.

«Это позволило завершить 29 крупных проектов по улучшению стратегически важных дорог. Для реабилитации дороги Бишкек — Нарын — Торугарт Кыргызстаном подписаны международные соглашения с АБР, ИБР и «Эксим-Банком» КНР. Общий объем средств на реабилитацию дороги составляет более $427 миллионов», - сказал вице-премьер-министр.

Олег Панкратов также отметил и крупные вливания в энергосектор страны.

«Их было около $2 миллиардов, и это позволило Кыргызстану стать энергонезависимым. А с присоединением страны к проекту экспорта электроэнергии CASA-1000 мы станем страной, ориентированной на экспорт электроэнергии», - добавил вице-премьер.