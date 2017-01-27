Президент подписал новую Конституцию Кыргызстана

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ об обнародовании официального текста Конституции КР.

На ней присутствовали спикер Жогорку Кенеша, лидеры парламентских фракций, депутаты, члены правительства, в том числе премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, председатель Верховного суда, Конституционной палаты, глава Государственной комиссии по выборам и проведению референдумов.

Глава государства отметил: «Внесено около 40 поправок. Устранены неточности, искажения и противоречия на государственном и официальном языках. Их более 60. Рабочая группа закончила скрупулезный труд. Перед вами оригинальный текст, очищенный от неточностей. Сейчас я подпишу указ об обнародовании Конституции и передам четыре варианта ветвям власти. Оригинал будет храниться в аппарате президента. Его опубликуют в газете «Эркин-Тоо» и издадут отдельной брошюрой».

Напомним, текст новой Конституции по закону должен быть обнародован до 29 января.