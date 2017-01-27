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<b>Президент подписал новую Конституцию Кыргызстана </b>
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Президент подписал новую Конституцию Кыргызстана

27/01/17 11:15, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал указ об обнародовании официального текста Конституции КР.

 

На ней присутствовали спикер Жогорку Кенеша, лидеры парламентских фракций, депутаты, члены правительства, в том числе премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, председатель Верховного суда, Конституционной палаты, глава Государственной комиссии по выборам и проведению референдумов.

 

Глава государства отметил: «Внесено около 40 поправок. Устранены неточности, искажения и противоречия на государственном и официальном языках. Их более 60. Рабочая группа закончила скрупулезный труд. Перед вами оригинальный текст, очищенный от неточностей. Сейчас я подпишу указ об обнародовании Конституции и передам четыре варианта ветвям власти. Оригинал будет храниться в аппарате президента. Его опубликуют в газете «Эркин-Тоо» и издадут отдельной брошюрой».

 

Напомним, текст новой Конституции по закону должен быть обнародован до 29 января.

URL: http://www.24.kg/vlast/43977/

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