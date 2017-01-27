Чуть более $1 миллиарда от стран-доноров получил Кыргызстан на развитие аграрного сектора с 1992 года

С 1992 года от стран-доноров Кыргызстан получил $1 миллиард 78 миллионов на развитие аграрного сектора страны. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил вице-премьер-министр правительства Олег Панкратов.

По его словам, одним их крупных в данной области является проект по улучшению управления водными ресурсами. Он охватил семь областей республики. Общая площадь, на которой он действовал, составила более 70 тысяч гектаров.