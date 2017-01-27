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Чуть более $1 миллиарда от стран-доноров получил Кыргызстан на развитие аграрного сектора с 1992 года

27/01/17 11:21, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

С 1992 года от стран-доноров Кыргызстан получил $1 миллиард 78 миллионов на развитие аграрного сектора страны. Об этом сегодня на заседании фракции СДПК сообщил вице-премьер-министр правительства Олег Панкратов.

 

По его словам, одним их крупных в данной области является проект по улучшению управления водными ресурсами. Он охватил семь областей республики. Общая площадь, на которой он действовал, составила более 70 тысяч гектаров.

 

URL: http://www.24.kg/vlast/43978/

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