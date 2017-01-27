Алмазбек Атамбаев: Кыргызстан больше не будет унижаться

Благодаря поправкам в Конституцию Кыргызстан выходит из унизительной ситуации, когда внешние силы могли навязывать республике неприемлемые нормы. Об этом сегодня заявил президент Алмазбек Атамбаев.

По его словам, в частности, это касается международных организаций.

«Диктовать, кому смягчить наказание или выпустить из тюрьмы, никто не может. Кыргызстан уважает международных партнеров, будет исполнять принятые на себя обязательства, но при безусловном соблюдении принципов государственного суверенитета и независимости», - отметил Алмазбек Атамбаев.

Поправки в Конституцию создают реальную основу для укрепления взаимодействия парламента и правительства.

«От ставшего привычным непреодолимого антагонизма между законодательной и исполнительной ветвями власти мы имеем возможность перейти к эффективной совместной работе», - сказал глава КР.