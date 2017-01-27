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Правительство Кыргызстана не смогло ответить, на что потрачены средства от «Кумтора»

27/01/17 11:40, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Депутаты не получили от правительства ответа на вопрос, на что потрачены средства от «Кумтора», выделенные для микрокредитной компании «Ала-Тоо Финанс».

 

Напомним, сегодня на заседании парламентской фракции СДПК депутаты рассматривают вопрос о грантах, полученных Кыргызстаном, и их использовании.

 

Министр финансов Адылбек Касымалиев сообщил, что не владеет информацией по данной компании, так как средства «Кумтора», адресованные ей, не проходили через бюджет.

 

В свою очередь депутат от СДПК Рыскелди Момбеков возмутился тем, что внешний долг Кыргызстана на сегодня более $3 миллиардов, а результатов от грантов нет, так как их расхищают, и ни в одной из отраслей страны положение не улучшилось.

URL: http://www.24.kg/vlast/43981/

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