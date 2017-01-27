Трасса Балыкчи - Корумду. Всего 33 процента работ от плана выполнила китайская компания «Лонг хай»

«Как только я приступил к обязанностям министра, сразу создал комиссию, в ходе работы которой выяснилось, что компания «Лонг хай» выполнила от плана всего 33 процента работ», - сказал сегодня на заседании парламентской фракции СДПК министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают вопрос о грантах, полученных Кыргызстаном, и их использовании.

По словам главы Минтранса, на сегодня по реконструкции участка дороги Балыкчи — Корумду между ведомством и подрядчиком имеются разногласия.

«По расчетам ведомства, подрядчик является их должником, но сам подрядчик считает, что, наоборот, Минтранс ему должен. После аудита будет ясно, кто кому задолжал», - сообщил министр.