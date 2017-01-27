К строительству нейрохирургического центра в Бишкеке приступят к концу 2017 года

Строительство хирургического корпуса и Нейрохирургического центра в Бишкеке начнется до конца 2017 года. Об этом на заседании парламентской фракции СДПК сообщил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

По его словам, на сегодня все необходимые процедуры ведомством завершены.

«Что касается строительства больницы на 250 мест в селе Ак-Тилек, то, по предварительным данным, оно завершится через 14 месяцев», - добавил глава Минздрава.