Противостояние чекистов и депутатов фракции «Ата Мекен» продолжается

ГКНБ сообщил предварительные итоги проверки информации о фактах коррупции в отношении Megacom в 2010-2012 годах.

Чекисты изучили материалы о национализации 49 процентов акций ЗАО «Альфа Телеком». Они свидетельствуют, что внесенное 27 апреля 2010 года Генеральной прокуратурой представление о передаче в госсобственность лишь 49 процентов акций компании и последующая передача 51 процента акций на ответственное хранение компании Penwell Business Limited - дело рук руководителя следственной группы ГП КР Кылычбека Арпачиева. В ГКНБ уверены: постановление с его подписью не имело юридического обоснования.

Уже в апреле 2010 года заложили предпосылки для финансовых манипуляций с 51 процентом акций ЗАО «Альфа Телеком».

Хотя на 7 апреля 2010 года оператор сотовой связи под торговой маркой Megacom полностью находился в собственности офшорных компаний Максима Бакиева.

Кроме того, дополнительно установлен факт незаконного возобновления действия адвокатской лицензии Алексея Елисеева.

«7 июня 2010 года в Министерство юстиции поступило заявление Алексея Елисеева о возобновлении действия лицензии и ее выдаче, датированное 7 апреля 2010 года. А 28 июня 2010 года приказом №58, подписанным исполняющей обязанности министра юстиции Аидой Саляновой, лицензию возобновили и согласно учетным документам выдали адвокату», - комментируют в ГКНБ.

При этом при рассмотрении заявления Алексея Елисеева 18 июня 2010 года Министерство юстиции направило в Информационно-аналитический центр МВД КР запрос о наличии у адвоката судимости. Но ответа от МВД в Минюсте не дождались и выдали адвокату лицензию.

Чекисты утверждают, что по состоянию на 5 мая 2010 года в МВД и в Министерстве юстиции уже были сведения о розыске Алексея Елисеева по уголовным делам.

«Согласно заключению почерковедческой экспертизы подписи адвоката А.Елисеева в заявлениях о возобновлении действия лицензии выполнены не им самим, а другим лицом. По имеющимся данным, разыскиваемый адвокат на основании возобновленной Министерством юстиции КР лицензии создал в Латвии компанию Central Asia Consulting. В ней он работал с 2010 года», - сообщили в ГКНБ.

Установлено, что представители компании Penwell Business Limited передавали должностным лицам КР денежные средства в особо крупных размерах. Часть денег, по показаниям свидетелей, предназначалась для вознаграждения высокопоставленным лицам за содействие в установлении контроля над сотовой компанией ЗАО «Альфа Телеком» и последующего получения ее в собственность.

«Сведения о получении Омурбеком Текебаевым денег неоднократно подтверждались в СМИ и бывшим депутатом Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Омурбеком Абдырахмановым. Для подтверждения фактов по партнерским каналам направлен запрос об оказании содействия в опросе представителей иностранных компаний», - поделились подробностями в Госкомитете национальной безопасности.

Также следователи раскопали данные о том, что в 2010 году управляющие от компании Penwell Business Limited в ЗАО «Альфа Телеком» финансировали политические партии и их руководителей перед выборами в Жогорку Кенеш. Из средств ЗАО «Альфа Телеком» и компании Penwell Business Limited на предвыборные расходы потрачено несколько миллионов долларов.

На основании этих фактов ГКНБ начал следствие по переданному Генеральной прокуратурой уголовному делу в отношении Аиды Саляновой по статье 304 (злоупотребление должностным положением лицом, занимающим ответственное положение) УК КР.

Возобновлено расследование по уголовному делу о получении крупных сумм взяток должностными лицами КР при рассмотрении вопроса сотовой компании Megacom, следствие по которому приостановлено Генеральной прокуратурой 8 сентября 2012 года с формулировкой «в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого».