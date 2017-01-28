Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю

На уходящей неделе в Кыргызстане произошли кадровые назначения в высших и местных органах власти.

Командующим Силами воздушной обороны Кыргызстана стал Кылычбек Айдаралиев.

Он родился 5 марта 1971 года в селе Мырза-Аке Ошской области. Окончил Ставропольское высшее военное училище, Академию управления при президенте КР.

За время службы прошел все должности авиационного персонала: старший летчик-инструктор, командир авиационного звена, командир авиационной эскадрильи, начальник штаба полка, командир авиационного полка, заместитель командующего по авиации. Воинское звание - полковник.

В феврале 2016 года назначен командующим Силами воздушной обороны Вооруженных сил КР.

Командующим Сухопутными войсками Кыргызстана назначили Эрлиса Тердикбаева.

Созданные Сухопутные войска ВС КР - орган управления сухопутными соединениями, частями и учреждениями, подчиняющийся непосредственно Генеральному штабу.

Эрлис Тердикбаев родился 27 мая 1969 года в селе Иссык-Ата Чуйской области. Учился в Алма-Атинском высшем общевойсковом командном училище, Общевойсковой академии ВС РФ и Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Воинское звание - полковник.

Начальником Управления земельных ресурсов назначили Рената Макенова.

Управление земельных ресурсов обеспечивает проведение муниципальной политики и экономико-правового регулирования земельных отношений в столице.

Окончил КНУ имени Ж.Баласагына, экономист. Был генеральным директором ОсОО «Интек».

17 мая 2016 года распоряжением мэра Бишкека назначен и.о. начальника Управления муниципальной собственности до объявления конкурса на должность.

Начальником Управления муниципального имущества назначили Султана Омурова.

Управление муниципального имущества обеспечивает проведение политики в области приватизации.

До этого назначения Султан Омуров работал заместителем начальника управления муниципальной собственности.

Напомним, УМС мэрии Бишкека разделили на два учреждения - управления земельных ресурсов и муниципального имущества. Депутаты горкенеша одобрили изменения в структуре мэрии в июне 2016 года. Штатная численность после преобразований не изменится.

Калыбека Алышбаева назначили заместителем директора Государственной кадровой службы.

Калыбек Алышбаев родился в 1955 году в Нарынской области. Образование высшее (Фрунзенский политехнический институт, инженер-строитель).

Трудовую деятельность начал инженером Нарыноблмежколхозстроя, работал начальником стройлаборатории, председателем Чолпон-Атинского городского совета, первым заместителем главы Иссык-Кульской области, главой Ак-Суйской районной администрации, первым заместителем акима Первомайского района Бишкека.

С 2012 года в Государственной кадровой службе занимал должность завотделом прохождения муниципальной службы.

Государственный советник госслужбы III класса.

Директором ТЭЦ Бишкека стал Нурлан Омуркул уулу

У прежнего директора Андрея Воропаева истек срок контракта. Продлевать его он не стал.

Бывший главный инженер Нурлан Омуркул уулу трудится на столичной ТЭЦ с 1992 года.

В Кыргызском национальном университете новые деканы

На 20 вакантных мест претендовали 43 человека. В голосовании участвовали 1 тысяча 154 преподавателя. Больше всего кандидатов претендовали на должность декана факультета иностранных языков. Полный список здесь

В Джалал-Абадской области уволили директора школы, где мерзли дети

Ранее полномочный представитель правительства в регионе Кыянбек Сатыбалдиев обещал принять меры в отношении директора школы №23 Тынчтыкбека Биримкулова.

О кадровых перестановках с 16 по 22 января читайте здесь.