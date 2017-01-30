Пожилых кыргызстанцев не берут в кардиологию

В Кыргызстане есть проблемы с медицинским обслуживанием пожилых граждан. Их сегодня в парламенте озвучила депутат Наталья Никитенко.

«Понятно, что карет скорой медицинской помощи в стране не хватает, отсюда и опоздания. Но есть случаи, когда по номеру «103» диспетчеры просят назвать возраст больного, и пожилым отказывают в помощи. Почему? Где в нашей Конституции прописано, что если человек достиг определенного возраста, то можно просто не приезжать к нему?» - спросила нардеп.

«И таких случаев много. Положить в кардиологию (а у пожилых часто проблемы возникают именно в этом направлении) после определенного возраста просто невозможно. Говорят открытым текстом. Каждый это может подтвердить, ведь у всех есть родственники», - возмутилась Наталья Никитенко.