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Пожилых кыргызстанцев не берут в кардиологию

30/01/17 15:13, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане есть проблемы с медицинским обслуживанием пожилых граждан. Их сегодня в парламенте озвучила депутат Наталья Никитенко.

 

«Понятно, что карет скорой медицинской помощи в стране не хватает, отсюда и опоздания. Но есть случаи, когда по номеру «103» диспетчеры просят назвать возраст больного, и пожилым отказывают в помощи. Почему? Где в нашей Конституции прописано, что если человек достиг определенного возраста, то можно просто не приезжать к нему?» - спросила нардеп.

 

«И таких случаев много. Положить в кардиологию (а у пожилых часто проблемы возникают именно в этом направлении) после определенного возраста просто невозможно. Говорят открытым текстом. Каждый это может подтвердить, ведь у всех есть родственники», - возмутилась Наталья Никитенко.

URL: http://www.24.kg/vlast/44086/

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