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За 6 лет в Кыргызстане не развили геронтологическую службу

30/01/17 15:26, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

С момента принятия Закона «О пожилых гражданах в Кыргызстане» прошло шесть лет. За это время не было даже попыток приступить к реализации многих заявленных вещей», - заявила сегодня в парламенте депутат Наталья Никитенко.

 

По ее словам, еще в 2011 году предусмотрели введение геронтологической службы. «Это целенаправленная работа с пожилыми на разных уровнях, подразумевалась подготовка соответствующих специалистов. Шесть лет прошло. Службы нет. Понятно, что быстро этот вопрос не решить, но даже попыток нет», - сказала Наталья Никитенко.

 

Она отметила, что должны были разработать национальные программы в области защиты пожилых граждан. «Но вопрос не решается. На каком этапе он застрял?» - спросила нардеп.

 

Заместитель министра труда и социального развития Жылдыз Полотова признала, что назрела необходимость разработать комплексную программу в отношении пожилых. «В настоящее время создается рабочая группа, которая и будет этим заниматься. Кроме того, завершается подведение итогов исследования по вопросам старения. Эти результаты будут использованы в программе», - проинформировала она.

 

Наталья Никитенко заметила, что вопрос решается очень медленно.

URL: http://www.24.kg/vlast/44089/

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