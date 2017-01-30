В Минздраве заверяют: Пожилым не отказывают в экстренной медпомощи

Пожилым кыргызстанцам не отказывают в экстренной медицинской помощи. Об этом сегодня в парламенте сообщил начальник лечебного управления Минздрава Самат Тойматов.

«Если есть конкретные факты, мы готовы их рассмотреть», - подчеркнул он.

Депутат Наталья Никитенко заметила, что в планах Минздрава на 2016 год значилось: улучшить доступ пожилых к медицинским услугам, внести дополнение в перечень лекарственных средств, возмещаемых по госпрограммам с учетом перечня жизненно важных средств. «Что из этого выполнено?» - уточнила нардеп.

«В Медакадемии с сентября 2014 года организован курс геронтологии. Определили главного геронтолога, обучили 147 медработников, в основном среди семейных врачей. Сейчас рассматриваем подготовку средних медицинских кадров. В центрах семейной медицины открыли кабинеты, где медсестры будут целенаправленно работать с нашими пожилыми людьми. Нужны специальные курсы, специальная кафедра», - проинформировал Самат Тойматов.

«Перечень лекарственных средств для пожилых тоже рассматривается. Не стали придумывать велосипед, хотим внедрить тот перечень, что рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. В 2016-м к нам приезжал эксперт ВОЗ. Перечень на пересмотре», - добавил он.

«Подготовка ведется», «работаем» - это слова, которые люди слышат уже много лет. Это хорошо, что началась подготовка. Но такими темпами геронтологическую службу никогда не создать», - заметила Наталья Никитенко.