Закон о свободе вероисповедания в Кыргызстане не могут разработать три года

В Кыргызстане три года не могут разработать закон о свободе вероисповедания. Об этом сегодня в парламенте заявил депутат Рыскелди Момбеков.

По его словам, некоторые законопроекты разрабатывают со скоростью молнии. «Ночью пишутся, а утром уже в Жогорку Кенеше рассматривают», - сказал нардеп, не исключив наличия лобби.

«Сколько экономических, налоговых и других поправок за три года уже приняли?! А вы не можете внести законопроект о свободе вероисповедания», - отметил Рыскелди Момбеков, обращаясь к представителям Госкомиссии по делам религий.

«Правительство в первую очередь должно быть заинтересовано в нем. В Ала-Буке из-за отсутствия таких законопроектов бабушку перезахоронили дважды. А если завтра случится большой конфликт среди населения?» - задался депутат вопросом.

На заседании отмечено, что закон о свободе вероисповедания чиновники должны внести до 1 марта 2017-го.