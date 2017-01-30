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Закон о свободе вероисповедания в Кыргызстане не могут разработать три года

30/01/17 16:30, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане три года не могут разработать закон о свободе вероисповедания. Об этом сегодня в парламенте заявил депутат Рыскелди Момбеков.

 

По его словам, некоторые законопроекты разрабатывают со скоростью молнии. «Ночью пишутся, а утром уже в Жогорку Кенеше рассматривают», - сказал нардеп, не исключив наличия лобби.

 

«Сколько экономических, налоговых и других поправок за три года уже приняли?! А вы не можете внести законопроект о свободе вероисповедания», - отметил Рыскелди Момбеков, обращаясь к представителям Госкомиссии по делам религий.

 

«Правительство в первую очередь должно быть заинтересовано в нем. В Ала-Буке из-за отсутствия таких законопроектов бабушку перезахоронили дважды. А если завтра случится большой конфликт среди населения?» - задался депутат вопросом.

 

На заседании отмечено, что закон о свободе вероисповедания чиновники должны внести до 1 марта 2017-го.

URL: http://www.24.kg/vlast/44101/

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