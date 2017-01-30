Закон о свободе вероисповедания в Кыргызстане не могут разработать три года

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Кыргызстане три года не могут разработать закон о свободе вероисповедания. Об этом сегодня в парламенте заявил депутат Рыскелди Момбеков.
По его словам, некоторые законопроекты разрабатывают со скоростью молнии. «Ночью пишутся, а утром уже в Жогорку Кенеше рассматривают», - сказал нардеп, не исключив наличия лобби.
«Сколько экономических, налоговых и других поправок за три года уже приняли?! А вы не можете внести законопроект о свободе вероисповедания», - отметил Рыскелди Момбеков, обращаясь к представителям Госкомиссии по делам религий.
«Правительство в первую очередь должно быть заинтересовано в нем. В Ала-Буке из-за отсутствия таких законопроектов бабушку перезахоронили дважды. А если завтра случится большой конфликт среди населения?» - задался депутат вопросом.
На заседании отмечено, что закон о свободе вероисповедания чиновники должны внести до 1 марта 2017-го.
URL: http://www.24.kg/vlast/44101/