Новый депутат появится в Жогорку Кенеше

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Полномочия народного избранника Нурмахаммата Баяхунова досрочно прекратили. Решение приняли сегодня на заседании Центризбиркома.
Представитель СДПК пришел в Жогорку Кенеш в ноябре 2016 года. Однако написал заявление по собственному желанию с 31 января 2017 года.
Вакантное место в Жогорку Кенеше передали Аалы Карашеву. Ранее он занимал пост директора Государственной кадровой службы, потом был первым вице-премьер-министром КР.
URL: http://www.24.kg/vlast/44102/