Новый депутат появится в Жогорку Кенеше

Полномочия народного избранника Нурмахаммата Баяхунова досрочно прекратили. Решение приняли сегодня на заседании Центризбиркома.

Представитель СДПК пришел в Жогорку Кенеш в ноябре 2016 года. Однако написал заявление по собственному желанию с 31 января 2017 года.

Вакантное место в Жогорку Кенеше передали Аалы Карашеву. Ранее он занимал пост директора Государственной кадровой службы, потом был первым вице-премьер-министром КР.