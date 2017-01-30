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Новый депутат появится в Жогорку Кенеше

30/01/17 16:56, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Полномочия народного избранника Нурмахаммата Баяхунова досрочно прекратили. Решение приняли сегодня на заседании Центризбиркома.

 

Представитель СДПК пришел в Жогорку Кенеш в ноябре 2016 года. Однако написал заявление по собственному желанию с 31 января 2017 года.

 

Вакантное место в Жогорку Кенеше передали Аалы Карашеву. Ранее он занимал пост директора Государственной кадровой службы, потом был первым вице-премьер-министром КР.

URL: http://www.24.kg/vlast/44102/

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