Кыргызстанцы не читают книг и считают Чингиза Айтматова пародистом

В Кыргызстане молодые люди не читают книг и на вопрос, кем был Чингиз Айтматов, отвечают, что пародистом, а про Саякбая Каралаева вообще ничего не могут сказать. Об этом сегодня в парламенте заявил депутат Рыскелди Момбеков.

По его словам, социальные сети стали «чумой и холерой». Молодежь целыми днями просматривает их в телефонах, но ни книг не читает, ни хороших фильмов не смотрит.

На заседании обсуждают поправки в Закон «О библиотечном деле». Представители Национальной библиотеки отметили, что на подписку в 2016 году им не выделили ни копейки.

Представители же Минфина отметили, что выступают против законопроекта, поскольку на его реализацию потребуется выделение дополнительно 31 миллиона сомов.

«Конечно, Минфин всегда против тех законопроектов, которые требуют финансов. Но в первую очередь вы должны прекратить издание бесполезных брошюр и буклетов об отчетности по ведомствам. Нужно сократить командировки, но средства на библиотеки найти. Молодежь могут просветить только книги», - сказал Рыскелди Момбеков.

С ним согласилась его коллега Наталья Никитенко. «Минфину нужно определить источник финансирования. Необходимо выделять деньги и на переход библиотек на электронный формат. Мы должны делать ставку на будущее поколение», - отметила она.