О нарушениях в ходе выборов заявили депутаты Кызыл-Жарского айыльного кенеша

Депутаты Кызыл-Жарского аыйыльного кенеша заявили о нарушении в ходе выборов главы округа. Об этом стало известно сегодня на заседании Центризбиркома.

По информации отдела правового обеспечения ЦИК, при проведении местных выборов зарегистрировали двух кандидатов на пост председателя айыльного округа. Один набрал 13 голосов, другой – 8. Жалоб по итогам выборов не было.

Однако 26 января поступила жалоба от местных депутатов. Они заявили, что подсчет голосов проводился не открыто, но доказательств нет. Они требуют отменить итоги голосования.

Так как доказательств нарушения нет, рабочая группа считает невозможным удовлетворить жалобу.

Однако член ЦИК Атыр Абдрахматова считает, что нельзя принимать такое решение, не заслушав заявителей.

«Избирательная комиссия должна была показывать бюллетени, как это происходило на других выборах. Здесь же бюллетени разделили по стопкам и посчитали, не показывая результатов», - сказала она.