ЦИК утвердил результаты выборов мэра Бишкека

Центризбирком Кыргызстана утвердил протоколы об итогах голосования и результатах выборов мэра Бишкека. Решение принято сегодня на заседании.

Члены ЦИК вновь подняли вопрос, должны ли были депутаты Бишкекского городского кенеша проводить сессию во время выборов. Глава ТИК Кайрат Маматов пояснил, что законодательство позволяет провести выборы мэра Бишкека без очередной сессии.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова подтвердила, что выборы мэра столицы прошли без нарушений.