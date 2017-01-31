Не могут достроить около двухсот школ в Кыргызстане

По информации Госстроя, строительство 192 школ в Кыргызстане тянется на протяжении нескольких лет. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

По ее словам, такая ситуация сложилась потому, что долгие годы «начиналось строительство, а деньги не всегда эффективно распределялись, и часто начинали новое строительство, вместо того чтобы завершить ранее начатое».

«В жилмассиве «Ала-Тоо» капсулу заложили в 2003 году, в 2008 начали строительство, и только в 2014-м, после неоднократного вмешательства главы государства, школу сдали в эксплуатацию», - привела пример глава Минобразования.

Она отметила, что в 2015 году впервые принята специальная программа правительства «Безопасные школы и дошкольные организации в КР». «При техподдержке ЮНИСЕФ проведено обследование практически всех образовательных учреждений. К сожалению, многие нуждаются в капремонте или новом строительстве», – сказала Гульмира Кудайбердиева.

«Кроме качественных учебников и квалифицированных учителей огромное влияние оказывают условия обучения. Поэтому строительство новых школ и капитальный ремонт имеющихся крайне важны для создания современной безопасной образовательной среды», - резюмировала она.