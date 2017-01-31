RSS
facebookfacebookgoogale+
Алмазбек Атамбаев. Год открытий
Кыргызстан в международных рейтингах: взлеты и падения
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 31 января 2017 года. Вторник. Бишкекское время 12:19
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Школы в Кыргызстане станут строить типовые

31/01/17 11:42, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане станут строить типовые школы. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции глава Госархстроя Бактыбек Абдиев.

 

По его словам, ранее замечались расхождения в сметной сумме объектов. «Сейчас все привели в единую форму. Всего разработано четыре типовых проекта образовательных организаций - на 150, 275, 375 и 500 ученических мест. Средняя стоимость квадратного метра – около 33 тысяч сомов, или $485», - сказал Бактыбек Абдиев.

 

Глава Минобразования Гульмира Кудайбердиева отметила, что почти все последние новые школы построены по типовым проектам. Имеют столовую, актовый и спортивный залы.

URL: http://www.24.kg/vlast/44130/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ