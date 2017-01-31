Школы в Кыргызстане станут строить типовые

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Кыргызстане станут строить типовые школы. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции глава Госархстроя Бактыбек Абдиев.
По его словам, ранее замечались расхождения в сметной сумме объектов. «Сейчас все привели в единую форму. Всего разработано четыре типовых проекта образовательных организаций - на 150, 275, 375 и 500 ученических мест. Средняя стоимость квадратного метра – около 33 тысяч сомов, или $485», - сказал Бактыбек Абдиев.
Глава Минобразования Гульмира Кудайбердиева отметила, что почти все последние новые школы построены по типовым проектам. Имеют столовую, актовый и спортивный залы.
URL: http://www.24.kg/vlast/44130/