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Ответ из Белиза получила партия «Ата Мекен». Депутаты к офшору не причастны

31/01/17 11:59, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

«Ата Мекен» получил ответ из Белиза, подтверждающий непричастность троих депутатов к офшорной компании. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции лидер парламентской фракции партии Омурбек Текебаев.

 

В Белиз оправили официальный запрос о причастности Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова к трасту акций MegaCom через офшорную компанию.

 

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Политик продемонстрировал документы, которые, по его словам, подтверждают непричастность депутатов «Ата Мекена» к Белизгейту.

 

«Нам ответили, что назвать владельцев не представляется возможным. По условиям регистрации компании информацию могут получить только ее владельцы или акционеры, однако ни меня, ни Саляновой, ни Шыкмаматова среди них нет», - сказал Омурбек Текебаев.

 

Он назвал документы, обнародованные ГКНБ, фальшивкой.

 

«Нам обещали представить документы, но не сделали этого. Суть заговорщиков состояла в том, что мы должны были помочь продать 49 процентов MegaCom. Действительно, компанию хотели продать, но с инициативой выступил Алмазбек Атамбаев в бытность премьер-министром», - отметил Омурбек Текебаев.

URL: http://www.24.kg/vlast/44134/

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