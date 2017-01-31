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Стройкомпании в Кыргызстане будут лишать лицензий за некачественный ремонт в школах

31/01/17 12:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане будут наказывать нерадивые строительные компании, допустившие нарушение стандартов при возведении и ремонте зданий школ и детсадов, вплоть до лишения лицензий. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава Госархстроя Бактыбек Абдиев.

 

По его словам, в 2016 году СМИ сообщали о трех таких фактах (один в Иссык-Кульской области и два - в Ошской).

 

«Накануне премьер-министр поручил разобраться в этих случаях. Наши представители управлений капстроительства работают на местах и выявляют нарушения. По договорам стройкомпании устраняют недочеты», - сказал Бактыбек Абдиев.

URL: http://www.24.kg/vlast/44135/

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