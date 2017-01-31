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В палатках школьники в Кыргызстане больше не учатся

31/01/17 12:07, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Кыргызстане школьники сегодня не учатся в палатках, юртах или зданиях клубов. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

 

«У нас были землетрясения. В Ошской области пострадало около пяти школ. Все вопросы решены, отстроены новые школы», - сказала она.

 

«Но, по предварительной информации, 193 школы нуждаются в капитальном ремонте. Из них 70 имеют заключения от МЧС. Создана рабочая группа из представителей Госэкотехинспекции, Госстроя, Минобразования, которые проверят состояние еще 123 школ. На последней встрече с главой государства дано поручение по инвентаризации школ, нуждающихся в ремонте. И в течение месяца информация будет готова», - отметила глава Минобразования.

URL: http://www.24.kg/vlast/44138/

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