В палатках школьники в Кыргызстане больше не учатся

В Кыргызстане школьники сегодня не учатся в палатках, юртах или зданиях клубов. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева.

«У нас были землетрясения. В Ошской области пострадало около пяти школ. Все вопросы решены, отстроены новые школы», - сказала она.

«Но, по предварительной информации, 193 школы нуждаются в капитальном ремонте. Из них 70 имеют заключения от МЧС. Создана рабочая группа из представителей Госэкотехинспекции, Госстроя, Минобразования, которые проверят состояние еще 123 школ. На последней встрече с главой государства дано поручение по инвентаризации школ, нуждающихся в ремонте. И в течение месяца информация будет готова», - отметила глава Минобразования.